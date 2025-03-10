Cam silerken düşüp beton zemine çakıldı

Sunullah Mahallesi Gazhane Sokak'ta 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silen Münevver Çetin, dengesini kaybedip beton zemine düştü.



İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Münevver Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.