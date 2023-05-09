Cam silerken düşüp öldü

Edirne’nin 1. Murat Mahallesi Ali Rıza Ataktürk Caddesi Doğukent Apartmanı C Blok'taki 5 katlı bir binada 44 yaşındaki Sevil Diri, 5’inci kattaki evinin penceresinin camlarını silerken beton zemine düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hayatını kaybettiği belirlenen Sevil Diri’nin cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin