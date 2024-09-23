Cam silerken düşüp öldü

Batman'da 7'nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düşen 30 yaşındaki Pelda Üzel hayatını kaybetti.

Cam silerken düşüp öldü

'da Gültepe Mahallesi’nde oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizleyen Pelda Üzel, dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Pelda Üzel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üzel’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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