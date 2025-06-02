Cam silerken ikinci kattan düşüp öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2. kattaki evinin camını silerken düşen kadın yaşamını yitirdi.



Olay akşam saatlerinde Sarmaşıklı mevkisinde bulunan Emek 1 Sitesi'nde meydana geldi.

Apartmanın 2. katındaki dairenin camlarını silen 69 yaşındaki Vesile A. dengesini kaybederek zemine düştü.



Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Vesile A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Vesile A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

