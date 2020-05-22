Çam ve Sakura ağaçlarının anlamı nedir? (Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ismini veren Çam ve Sakura Ağacı)

Türkiye'nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olmaya aday gösterilen Başakşehir'deki şehir hastanesine adını veren ve "hayatı" simgeleyen çam ve sakura ağaçları, hastalara da moral ve şifa kaynağı olacak.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de video konferans yöntemiyle katıldığı törenle dün tam kapasite hizmete açılan Türk-Japon ortaklığıyla inşa edilen hastanenin adı da sahip olduğu birçok özelliği gibi dikkati çekiyor.



Başvuran hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tamamının tek bir merkezde çözülmesine imkan sunan hastane, "çam" ve "sakura" kelimelerinin eklendiği yeni ismiyle şifa vermeyi sürdürecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde, hastanenin adının anlamına ilişkin, "Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin adını iki ülkenin iş birliğine yaraşır şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Yine ismiyle müsemma olması için hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı binden fazla çam ve baharın müjdecisi kiraz çiçeği sakura ağacıyla donattık, donatmaya da devam edeceğiz." açıklamasında bulunarak, çam ve sakura ağaçlarının Türk-Japon dostluğunu simgelediğine vurgu yaptı.



SAKURA ÇİÇEKLERİ YAŞAM DÖNGÜSÜNÜ TEMSİL EDİYOR

Pek çok kişinin anlamını merak ettiği çam ve sakuraya ilişkin bilgileri derledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende "İnşallah sakuranın o farklı renklerdeki çiçeklerini göreceğimiz zamanlar var. Gerçi bizim erguvan gibidir sakura. 15-20 gün kadar bu çiçekler kalır ama yeşilini muhafaza eder." ifadeleriyle bahsettiği sakura, Türkiye'de "kiraz çiçeği" olarak biliniyor.



Japonların "hayatın mucizesi" dedikleri, meyve vermeyen bir kiraz ağacı olan sakura, Japon kültüründe büyük bir öneme sahip, aynı zamanda ülkenin ulusal simgelerinden biri.



Sakura çiçekleri Japonya'da baharın müjdecisi olurken, genel olarak yaşam döngüsünün bir temsili olarak da görülüyor.



Japonlar için oldukça önemli olan bu ağacın çiçekleri mart ayının son haftası ile nisanın ilk haftası açıyor. Çiçeklerin açtığı bu dönem Japonya'nın en çok turist kabul ettiği dönemlerden.



MEVSİMLERE YENİLMEYEN AĞAÇ: ÇAM



Çam ismi de Türkiye'yi sembolize etmek üzere hastane tabelasındaki yerini aldı. Çam, pinaceae (çamgiller) familyasından pinus cinsinden orman ağaçlarını içeren iğne yapraklı türlere verilen isim.



Erdoğan'ın "Çam çok sağlıklıdır, kalıcıdır. Onun için mevsim koşulu diye bir şey yok. Dört mevsim diridir." sözleriyle bahsettiği ağaç, sonbaharda da yapraklarını dökmüyor.



Türkiye'deki en yaygın tür olan çam ağacı, güçlü yapısı ve dört mevsim yeşil kalabilmesiyle uzun yaşamı sembolize ediyor. Yurtta, sarıçam, karaçam, Halep çamı, kızılçam ve fıstık çamı türleri yetişiyor.



