Çamaşır asarken komşusunun cesedini buldu

Bilecik’te bir kişi komşusu tarafından balkonda ölü bulundu.



Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Nazende Kılıç’ın üst kattaki komşusu, çamaşır asmak için balkona çıktığında yaşlı kadını hareketsiz şekilde yerde yatarken görünce durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Kılıç’ın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.



Kılıç’ın cesedinin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.