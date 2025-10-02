Çamaşır asarken metrelerce yüksekten düştü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kadın çamaşır asarken 5'inci kattan düştü. Genç kadın hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle 22 sokak üzerinde bir apartmanın 5'inci katında yaşayan Neriman Şimşek (33) çamaşır asarken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.
Şimşek'in düştüğünü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K
ısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şimşek'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan Şimşek doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
ANNE OLMUŞ
Şimşek'in geçen ay anne olduğu öğrenildi.
