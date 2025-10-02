Çamaşır asarken metrelerce yüksekten düştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kadın çamaşır asarken 5'inci kattan düştü. Genç kadın hayatını kaybetti.

Çamaşır asarken metrelerce yüksekten düştü

Yeni Mahalle 22 sokak üzerinde bir apartmanın 5'inci katında yaşayan Neriman Şimşek (33) çamaşır asarken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Çamaşır asarken metrelerce yüksekten düştü - 1 Neriman Şimşek

Şimşek'in düştüğünü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K

ısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şimşek'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Şimşek doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ANNE OLMUŞ

Şimşek'in geçen ay anne olduğu öğrenildi. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...