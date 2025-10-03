Çamaşır asarken terastan düştü
İnegöl'de çamaşır asarken 4 katlı apartmanın terasından düşen 16 yaşındaki Melisa B., ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinde, 4 katlı bir apartmanın terasında çamaşır asan 16 yaşındaki Melisa B. dengesini kaybederek zemine düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Melisa B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
