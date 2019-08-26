Ardahan’da Kaptanpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki dükkanında beyaz eşya satışı yapan esnaf Ferdi Altun, caddeden geçen düğün konvoyunu görünce bahşiş almak için çamaşır makinesi ile yolu trafiğe kapattı.



Duran konvoydaki gelin aracına yaklaşan Altun, çifti tebrik ettikten sonra damattan bahşiş istedi.



Bahşişi alan Altun daha sonra çamaşır makinesini yoldan kaldırıp konvoyun geçişine izin verdi.



Altun'un çamaşır makinesi ile düğün konvoyunun önünü kesmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Esnaf Ferdi Yıldırım, “Çok iyi oluyor, bazıları bahşiş veriyor, bazıları müsait olmayıp vermiyor. Bizler onları tebrik edip yolcu ediyoruz. Ama güzel bir anıya vesile oluyoruz. Erken saatte yaptığımızda siftah oluyor." dedi.



Yıldırım, bu yöntemle bahşiş istemeyi özellikle hafta sonu daha çok yaptığını söyledi.