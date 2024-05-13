Çamaşır makinesinden cephanelik çıktı

İzmir'de bir eve yapılan operasyonda çamaşır makinesine gizlenmiş çok sayıda silah ve parçaları ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Çamaşır makinesinden cephanelik çıktı

Motosikletli polis timi 'Yunus' ekipleri, Bornova ilçesinde yaptıkları uygulamada 2 kişinin üzerinde 1'i kurusıkı, ruhsatsız 3 tabanca ele geçirdi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliği tarafından derinleştirilen soruşturmada, yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE GİZLENMİŞ 5 TABANCA BULUNDU

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda, çamaşır makinesine gizlenmiş ruhsatsız 5 tabanca ve çeşitli parçaları ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çamaşır makinesinden cephanelik çıktı - 1

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.

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