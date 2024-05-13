Çamaşır makinesinden cephanelik çıktı

Motosikletli polis timi 'Yunus' ekipleri, Bornova ilçesinde yaptıkları uygulamada 2 kişinin üzerinde 1'i kurusıkı, ruhsatsız 3 tabanca ele geçirdi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliği tarafından derinleştirilen soruşturmada, yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE GİZLENMİŞ 5 TABANCA BULUNDU

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda, çamaşır makinesine gizlenmiş ruhsatsız 5 tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.