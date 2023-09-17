Çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Konya'da çamaşır makinesine gizlenmiş 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.

Çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin peşine düştü.

Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi'nde ekipler, şüpheli Cevzet K'yi yakaladı.

Ayrıntılı arama yapan ekipler, şüphelinin aracında yer alan çamaşır makinesi ve elektrik sobasının içine gizlenmiş, paketler halinde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...