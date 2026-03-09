Çamaşır suyu tesisinde zehirlenme. Sekiz kişi hastanelik oldu

İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'ndeki çamaşır suyu tesisinde 8 Mart'ta gece saatlerinde çalışmalar sürerken, görevliler henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

Hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Sekiz kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. Kimyasal zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.