Çamaşır suyu tesisinde zehirlenme. Sekiz kişi hastanelik oldu
09.03.2026 08:41
IHA
İstanbul Avcılar'da çamaşır suyu üretim tesisinde sekiz kişi zehirlendi.
İHA
İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir çamaşır suyu üretim tesisinde sekiz kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'ndeki çamaşır suyu tesisinde 8 Mart'ta gece saatlerinde çalışmalar sürerken, görevliler henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.
Hemen sağlık ekiplerine haber verildi.
Sekiz kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. Kimyasal zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.