Çamaşırhanedeki cinayette 4 tutuklama
28.11.2025 20:49
İHA
Kocaeli'de çamaşırhanede 1 kişinin bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, Abdolraouf Gorgani hayatını kaybetti, Muhammadsafa A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince, iş yeri çalışanlardan Mehdi B., Golbahar P., Ali K. ve Raouf P. yakalanarak gözaltına alındı. Mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.