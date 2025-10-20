Cami avlusunda bebek bulundu

Beyazevler Mahallesi'nde vatandaşlar cami avlusundaki bir bankın üzerinde bebek buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin erkek olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.