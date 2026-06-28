Cami avlusunda bıçaklı saldırı. İki kişi hayatını kaybetti

Kayseri 'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde, yatsı namazı öncesi cami girişinde sohbet eden Musa Yiğit ile Zübeyir Tosun, Mehmet A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yiğit ile Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

İncelemenin ardından Yiğit ile Tosun'un cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Henüz nedeni belirlenemeyen saldırının ardından jandarma ekipleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.