Samsun’da Kefeli Camisi'nin girişine yardım toplamak için çelik para kasası koyuldu. Çelik kasa, para atılacak şekilde düzenlendi.



İlkadım İlçesi Hürriyet Mahallesi Lise Caddesi üzerindeki Kefeli Camisi’nin girişine, camiye yardım toplamak amacıyla para kasası yerleştirildi. Cami yönetimince cemaatin camiye ilk giriş yaptığı basamağa yerleştirilen kasa üzerine; 'Bu kasa ahiret sermayenizdir. Kasaya attığınız her kuruş melekler tarafından yazılmaktadır’ yazılı kâğıt da asıldı. Kesilerek para atılması için özel bir bölme de yapılan kasayı gören bazı vatandaşlar şaşırırken, bazıları da kasanın abartılı olduğunu savundu.



Camii cemaatinden bazıları, bağış toplama yönteminin bu şekilde olmaması gerektiğini belirterek, kasa üzerinde asılı notla ilgili de eleştiri de bulundu.

MÜFTÜDEN AÇIKLAMA



Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Müftülük olarak konuyla ilgili hiçbir bilgilerinin olmadığını belirten Çakı, şunları kaydetti:



"Bu uygulama, yardım toplama yönergesine de uygun değildir. Bazı camilerde bu tür kasalar var ancak bu yaklaşım bizim talimatlarımıza uygun değildir. İnsanlar 3-5 TL atıyorlar. Caminin koruma derneği açıyor ve tutanağa alıp ihtiyaçlarda kullanıyorlar. Ancak bizim böyle bir uygulamamız yok. Arkadaşlara bu yönde hiçbir talimatımız yoktur. Özellikle 'Ahiret sermayesi' gibi ifadeler çok yanlış ve gereksizdir. Kesinlikle kasa oradan kaldırılacaktır."