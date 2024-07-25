Cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da cami imamını okla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı. Yaralanan imam D.K'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı

Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K'yi okla vurarak yaraladıktan sonra yakalanan şüpheli M.F.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olayda yaralanan imam D.K'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K, dün caminin yakınlarında sağ omzundan okla vurularak yaralanmıştı.

Olayın ardından vatandaşlarca yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen zanlı M.F.G. gözaltına alınırken yaralanan imam D.K. hastaneye kaldırılmıştı.

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