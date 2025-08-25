Cami inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Bursa'da cami inşaatında çalışan El Musa Almatayer, 10 metre yükseklikten yere düşerek hayatını kaybetti.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan Sultan Alparslan Camii inşaatında kalıp ustası olarak çalıştığı belirtilen 31 yaşındaki El Musa Almatayer, üçüncü katta kalıp çaktığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine çakıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürülen Almatayer, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
- İş Kazası
- İşçi
- Bursa