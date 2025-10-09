Camı kırıp girdiği markette "çilingir sofrası" kurdu

Burda Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’nde gece saatlerinde Furkan Tunç’a ait markette şaşkınlık veren bir olay yaşandı.

O.K. adlı şüpheli marketin camını taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Şüpheli, marketteki masada dolaplardan aldığı alkolü, cips ve kuruyemiş eşliğinde tüketti. Şüpheli yaklaşık 1 saat sonra marketten ayrıldı.

Sabah dükkanına gelerek olayı fark eden market sahibi, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan Burdur Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli ilk ifadesinde olay anında alkollün etkisinde olduğunu ve hatırlamadığını söylerken, olay anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece "iş yerinden hırsızlık" suçundan tutuklandı.