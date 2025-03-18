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Cami lojmanında korkutan yangın

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Kızıloluk Camii'nin lojmanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

Cami lojmanında korkutan yangın

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Canbaz Mahallesi'ndeki Kızıloluk Camii'nin lojmanında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, lojmanı tamamen saran alevleri camiye ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.

sırasında cami imamının iftar davetinde olduğu ve evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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