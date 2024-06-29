Cami önünde kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar kadın gözaltına alındı

Balıkesir'de bir cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın kendine zarar vermeye başladı.  Uyuşturucu aldığı ya da ruhsal sorunlu olduğu ileri sürülen kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cami önünde kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar kadın gözaltına alındı

'in Edremit ilçesinde Mahkeme Cami önünde E.T. (20) isimli bir kadın, tuhaf söylem ve tutarsız hareketleri ile herkesi şaşırttı.

Uyuşturucu aldığı ya da ruhsal sorunlu olduğu ileri sürülen kadının bir de kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdiğini gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi. Kadın polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi.

Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükunu bozmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi.

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