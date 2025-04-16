Cami tuvaletinde kız çocuğuna istismar
Beş yaşındaki kız çocuğunu cami tuvaletinde istismar eden İ.A.'nın yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen sanığın, aynı suçtan başka mahkemede yargılandığı öğrenildi.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya tutuklu sanığın avukatı, mağdur çocuğun anne, babası ve avukatları hazır bulundu.
Tutuklu sanık İ.A. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.
"KESİNLİKLE BİR ŞEY YAPMADIM"
Sanık, ihtiyacını gidermek için tuvalete girdiğini belirterek, "Benim hakkımda neden böyle bir suçlama yapıldığını bilmiyorum. Belki de tuvaletin altında eğilip bana baktı. Ben kesinlikle bir şey yapmadım." iddiasında bulundu.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
BENZER SUÇTAN YARGILANIYOR
Öte yandan sanığın, asliye ceza mahkemesinde de benzer suçtan yargılandığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 29 Ağustos 2024 tarihinde 40 yaşındaki İ.A. isimli şahıs, oyun oynayan beş yaşındaki kız çocuğunu cami tuvaletine çağırıp, istismar etti.
Sesleri duyan büfe sahipleri olay yerine gidince, kız çocuğu yaşananları anlattı.
Durumun polis ekiplerine bildirilmesi ile İ.A. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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