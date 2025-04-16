Cami tuvaletinde kız çocuğuna istismar

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya tutuklu sanığın avukatı, mağdur çocuğun anne, babası ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık İ.A. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

"KESİNLİKLE BİR ŞEY YAPMADIM"

Sanık, ihtiyacını gidermek için tuvalete girdiğini belirterek, "Benim hakkımda neden böyle bir suçlama yapıldığını bilmiyorum. Belki de tuvaletin altında eğilip bana baktı. Ben kesinlikle bir şey yapmadım." iddiasında bulundu.

