Cami tuvaletinde vurulmuş halde bulundu
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir cami tuvaletinde 40 yaşındaki bir kişi silahla vurulmuş halde yaralı bulundu.
Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki Ensar Camisi'nde silah sesini duyan cami cemaati, tuvalete gittiğinde A.L.'yi göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu.
Camidekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.L., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.L.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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