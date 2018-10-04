İstanbul Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanındaki caminin yıkımını protesto eden gruba polis müdahale etti.
Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm alanında bulunan Esentepe Camii için yıkım kararı alınmıştı.
Ekipler, caminin yıkımı için dün sabah saatlerinde mahalleye geldi. Ancak mahalle sakinleri yıkıma tepki gösterdi.
Yaşanan gerginlik üzerine yıkım ekipleri ve polis mahalleden ayrıldı. Gece saatlerinde tekrar gelen ekipler, caminin yıkımını gerçekleştirdi.
Bu sırada yıkıma tepki gösterenler ile polis arasında olaylar çıktı. Polis eylemcileri biber gazı atarak ve TOMA'dan su sıkarak uzaklaştırdı.
"YENİDEN YAPILMAK ÜZERE YIKILMIŞTIR"
Yıkımla ilgili Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen twitter hesabından açıklamada bulundu. Türkmen, "Üsküdar'da son 4,5 yılda 50 den fazla cami yapan/yaptıran belediyemizi cami yıkmakla itham etmenin gerçekle alakası yoktur. Kirazlıtepe Esentepe Camimiz de kentsel dönüşüm kapsamında ibadete kapatılmış, yeniden yapılmak üzere yıkılmıştır. Aksine söylemlere itibar etmeyiniz" dedi.</p>