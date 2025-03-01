Camide 48 kişi zehirlendi: Valilikten inceleme

Sivas’ta teravih namazında doğalgaz sobasından zehirlenen 48 kişiyle ilgili Sivas Valiliği tarafından adli ve idari inceleme başlatıldı.



Konuyla ilgili Sivas Valiliği’nden yapılan yazılı açılmada, "Yapılan ilk değerlendirmelere göre camide bulunan ve doğalgaz ile çalıştığı belirlenen radyant ısıtıcılardan kaynaklı zehirlenme vakalarının meydana geldiği tespit edilmiştir." denildi.

Olaydan etkilenen 48 vatandaştan bazılarının ambulans, bazılarının da kendi imkânları ile Suşehri Devlet Hastanesi'ne intikal edildiğinin bildirildiği açıklamada "Vatandaşların tetkik ve tedavileri Suşehri Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Olaydan etkilenen 5 hasta ise ileri tedavi için Sivas Merkez Numune Hastanemize (hiperbarik ünitesi) sevk edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

