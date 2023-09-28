Camide alkol fotoğrafına hapis istemi

İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu.

S.Y.Ö. isimli zanlı hakkındaki iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede şüphelinin diğer paylaşımlarının da benzer nitelikte olduğunu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Şüphelinin soruşturmaya konu olayda belirtilen hususlara yönelik eylemi ile farklı tarihteki paylaşımlarının aniden gelişen bir olay gibi değerlendirilemeyeceği, daha önce de benzer mahiyette yapmış olduğu paylaşımı ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceği değerlendirilmiştir"