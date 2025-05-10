Camide bebek partisine inceleme

Bir organizasyon firmasının Kartepe’deki camide düzenlediği bebek partisi sosyal medyada yayınlandı.



Cami içerisindeki masa süslemeleri, balonlar ve hediyelerle yapılan kutlamanın görüntüleri tepki çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI



Kocaeli Müftülüğü, organizasyonun izinsiz yapıldığını duyurdu ve inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Camilerde düzenlenecek her türlü organizasyon müftülüğümüzün iznine tabi olmaktadır. Söz konusu organizasyon için herhangi bir onay alınmamıştır." denildi.

