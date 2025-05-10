Camide bebek partisine inceleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir camide bebek için parti yapılması tepki çekti. Müftülük görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Camide bebek partisine inceleme
Sosyal medya

Bir organizasyon firmasının ’deki camide düzenlediği bebek partisi sosyal medyada yayınlandı.

Cami içerisindeki masa süslemeleri, balonlar ve hediyelerle yapılan kutlamanın görüntüleri tepki çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kocaeli Müftülüğü, organizasyonun izinsiz yapıldığını duyurdu ve inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Camilerde düzenlenecek her türlü organizasyon müftülüğümüzün iznine tabi olmaktadır. Söz konusu organizasyon için herhangi bir onay alınmamıştır." denildi.

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