Camide bu defa ayakkabı değil, otomobil çalındı

Aracı çalarak götürdüğü tespit edilen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve maddenin etkisi altında olduğu öğrenilen D.Y. ise araçtan yaklaşık 400 metre uzaklıkla yol üzerinde yaya olarak yürürken yakalandı.

"DERS OLDU"

Çalınan aracını teslim alan Güven, şunları kaydetti:

"Çağlayan Camii imam-hatibi ile Akseki'ye gitmek üzere sözleşmiştik. Sabah 09.00 sıralarında aracımla caminin önüne geldim. Hüseyin hoca 10 dakika işi olduğunu, halledince hemen gidebileceğimizi söyledi. Hüseyin Hocayı beklerken dönüp baktığımda aracım yerinde yoktu. Hemen polise haber verdim. Olay yerine gelen polisler çevredeki güvenlik kamerasını izlediklerinde otomobili götüren kadının kendileri tarafından bilinen birisi olduğunu söyledi. Hemen aracımı bulmak için çalışma başlattılar. Az önce aracımı bulduklarını söylediler ve gelip aracımı teslim aldım. Herkes arabasını 5 metre gidecekse bile kitlesin, iyi bir ders oldu."