Camide bu defa ayakkabı değil, otomobil çalındı
Caminin önüne park ettiği araç, imamla avluda konuştuğu sırada çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aracı kısa sürede buldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar eski Belediye Başkanlarından Tevfik Güven, aracıyla camiye geldi.
Aracını park edip kontak anahtarını üzerinde bırakarak cami imamı ile görüşmeye başlayan Güven, 10-15 metre mesafedeki aracının bir anda hareket ederek uzaklaştığını gördü.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildiren Tevfik Güven'in ihbarı ile harekete geçen Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri olay yerine gelerek güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
ARAÇ, PARK HALİNDE BULUNDU
Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu otomobil akşam saatlerinde bir sokak üzerinde park halinde bulundu.
Aracı çalarak götürdüğü tespit edilen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve maddenin etkisi altında olduğu öğrenilen D.Y. ise araçtan yaklaşık 400 metre uzaklıkla yol üzerinde yaya olarak yürürken yakalandı.
Otomobil, Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
"DERS OLDU"
Çalınan aracını teslim alan Güven, şunları kaydetti:
"Çağlayan Camii imam-hatibi ile Akseki'ye gitmek üzere sözleşmiştik. Sabah 09.00 sıralarında aracımla caminin önüne geldim. Hüseyin hoca 10 dakika işi olduğunu, halledince hemen gidebileceğimizi söyledi. Hüseyin Hocayı beklerken dönüp baktığımda aracım yerinde yoktu. Hemen polise haber verdim. Olay yerine gelen polisler çevredeki güvenlik kamerasını izlediklerinde otomobili götüren kadının kendileri tarafından bilinen birisi olduğunu söyledi. Hemen aracımı bulmak için çalışma başlattılar. Az önce aracımı bulduklarını söylediler ve gelip aracımı teslim aldım. Herkes arabasını 5 metre gidecekse bile kitlesin, iyi bir ders oldu."
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