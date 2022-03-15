Camide çalıştırdığı elektrikli ısıtıcı için para bıraktı

Çorum'da Güveçli köyündeki Güveçli Camii'nde akşam namazını kılmaya hazırlanan genç, öncesinde üşüdüğü için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı.

''ISITICIYI AÇTIM'' NOTU İLE 10 LİRA BIRAKTI

Namaz sonrası ısıtıcıyı kapatan genç, caminin ilan panosuna ''Namaz kılarken ısıtıcıyı açtım'' yazılı not ile 10 lira bıraktı.

Cami imamı Yasin Şeker

Namazın ardından cami imamı Yasin Şeker, notu ve parayı bulunca güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, duygulandığını söyledi.



Şeker, şöyle konuştu:



"Akşam namazına geldiğimde kardeşimizin ısıtıcıyı kullanıp, tahtaya not yazıp ve bir miktar parayı camimize bırakıp, gittiğine şahit oldum.

Güzel kardeşimizin bu yapmış olduğu davranış gerçekten beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Rabbim böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın.''