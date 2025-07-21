Camide cinayetin katil zanlısı: "Amacım öldürmekti"

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde daha önce tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nu (63) camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren Yasin Ş.'nin (32) ifadesi ortaya çıktı.

Yasin Ş. ifadesinde, "2018 yılından beri maktul, bana ve aileme sürekli hakarette ve tehditte bulundu. Sigara izmariti ve çöp atmaktan dolayı sorun çıkarıyordu. Misafirimiz arabayı maktulün evinin önüne park ettiğinde bağırıp çağırıp küfrediyordu. Birkaç kez de annemi ve kardeşimi darbetti." iddiasında bulundu.

"AMACIM ÖLDÜRMEKTİ"

İfadesinin devamında Yasin Ş., şunları öne sürdü:

"Namaza giderken de kapının önünde karşılaştık. Arkası dönük şekilde ‘Bunları öldürmek lazım’ dedi. Evin önündeki bahçedeki bıçağı alıp takip ettim.

Farz namazı esnasında ‘Hadi şimdi de hakaret etsene, bizi aşağılasana’ diyerek bıçağı boğazına vurdum.

Yere düşünce de 3-4 kez kalbine vurdum. Amacım öldürmekti. Sonra da eve gittim.

Yoldayken de polisleri arayıp ‘Son kez çocuklarımı göreyim. Beni evden alabilirsiniz’ dedim. Sonradan da olay nedeniyle pişman oldum."

