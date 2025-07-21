Camide cinayetin katil zanlısı: "Amacım öldürmekti"
Kayseri'de komşusu Şevki Tanrıkulu'nu camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren Yasin Ş.'nin ifadesinde, "Yere düşünce de 3-4 kez kalbine vurdum. Amacım öldürmekti." dedi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde daha önce tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nu (63) camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren Yasin Ş.'nin (32) ifadesi ortaya çıktı.
Yasin Ş. ifadesinde, "2018 yılından beri maktul, bana ve aileme sürekli hakarette ve tehditte bulundu. Sigara izmariti ve çöp atmaktan dolayı sorun çıkarıyordu. Misafirimiz arabayı maktulün evinin önüne park ettiğinde bağırıp çağırıp küfrediyordu. Birkaç kez de annemi ve kardeşimi darbetti." iddiasında bulundu.
"AMACIM ÖLDÜRMEKTİ"
İfadesinin devamında Yasin Ş., şunları öne sürdü:
"Namaza giderken de kapının önünde karşılaştık. Arkası dönük şekilde ‘Bunları öldürmek lazım’ dedi. Evin önündeki bahçedeki bıçağı alıp takip ettim.
Farz namazı esnasında ‘Hadi şimdi de hakaret etsene, bizi aşağılasana’ diyerek bıçağı boğazına vurdum.
Yere düşünce de 3-4 kez kalbine vurdum. Amacım öldürmekti. Sonra da eve gittim.
Yoldayken de polisleri arayıp ‘Son kez çocuklarımı göreyim. Beni evden alabilirsiniz’ dedim. Sonradan da olay nedeniyle pişman oldum."
NE OLMUŞTU?
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bukunan Sami Ramazanoğlu Camii’nde iddiaya göre, Yasin Ş., daha önce otomobil park etme nedeniyle tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu’nun ikindi namazına gittiği camiye geldi.
Yasin Ş., yanında getirdiği bıçakla, namaz kılan Şevki Tanrıkulu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kontrolünde, Şevki Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, caminin olduğu cadde ve sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, Tanrıkulu’nun cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Şevki Tanrıkulu’nun cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi’nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Olaydan sonra polise teslim olan Yasin Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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