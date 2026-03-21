Camide çıplak video çekip şarkı söyledi. TikTok'ta paylaştı, adliyeye sevk edildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde TikTok’ta içerik üreten bir şüphelinin, cami içerisinde belden yukarısı çıplak şekilde video çekerek paylaşım yapması tepkilere neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşılan görüntülerde, cami içerisinde çekilen videoya küfürlü şarkılar eklendiği görüldü. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

“BÖYLE BİR ŞEY OLACAĞINI BİLMİYORDUM, PİŞMANIM”

Görüntülerde yer alan E. Y. (17), videonun yayılmasının ardından ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin çektiği video farklı sosyal medya mecralarında hızla yayıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım." dediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.