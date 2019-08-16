Bakırköy ilçesi Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde kılınan cenaze namazı esnasında, yoğun kar birikmesi nedeniyle çöken tentenin altında kalan 3 kişi yaşamını yitirmişti. 10 Ocak 2017 günü yaşanan olay nedeniyle Feruzan Eryürek (69), Mustafa Ümit Şengezer (46) Zihni Ganic (70) hayatını kaybetti, 45 kişi ise yaralandı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe’nin haberine göre, hayatını kaybeden kişiler arasında yer alan Zihni Ganiç'in yakınları Diyanet'ten tazminat talebinde bulundu. Ganiç'in eşi ve iki oğlu adına 10 Ekim 2018'de yapılan başvuruya kurum ret yanıtı verdi. İdarenin verdiği ret yanıtı sonrası Ganiç'in eşi Fatma Mücella ile oğulları Hakan ve Murat Ganiç için maddi-manevi tazminat talebi ile dava açıldı.



1 MİLYON TL TALEP ETTİLER



Ganiç ailesinin avukatı Ersan Taştekin'in hazırladığı dava dosyasında Fatma Mücella Ganiç'e 100 bin TL maddi, 300 bin TL manevi, oğulları için ise 300'er bin TL manevi tazminat talep edildi. Dava dilekçesinde, ölüm nedeni ile ailenin geri kalan üyelerinin büyük bir acı yaşadıkları kaydedildi.



Mahkeme yaptığı yargılama sonrası kararını verdi. Mahkeme, davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, ölen Zihni Ganiç'in eşi Fatma Mücella Ganiç'e 80 bin TL manevi, oğullarına ise 40 biner TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

DİYANET: KUSUR BİZİM DEĞİL

Diyanet İşleri Başkanlığı adına yapılan savunmada ise kurumun bir kusurunun bulunmadığı, cenaze namazını İstanbul Büyükşehir Belediyesi imamlarının kıldırdığı kaydedildi. Savunmada, davanın reddi yönünde karar verilmesi talep edildi.