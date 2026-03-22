Camide gece yarısı yangın çıktı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Mahmud Efendi Camisi’nde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, duman tahliye çalışması yapıldı.

Ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilen yangının, elektrik panosundan çıktığı öne sürüldü.