Camide hırsızlık
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün gece yatsı namazının ardından camide hırsızlık olayı yaşandı. Bir şüpheli, bağış kutusunu ve müezzinin cüzdanını çaldı.
Akyazı ilçesine bağlı Karaçalılık Mahallesi’ndeki Karaçalılık Camisi’nde hırsızlık meydana geldi.
Cemaatin dağılmasıyla birlikte camide yalnız kalan kişi, imamın odasındaki bağış kutusunu çaldı. Daha sonra tekrar geri gelen şüpheli, müezzin Günay Çelik'in ceketini karıştırıp cebindeki cüzdanı da alarak, kaçtı.
Olay, imamın durumu fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesiyle ortaya çıktı.
İmam Bayram Kırlak kamera kayıtlarıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek, suç duyurusunda bulundu.
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