Camide motosiklet hırsızlığı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'ndeki Saadet Camii'ne geçici görevle gelen imam Metin Uyanık, geçtiğimiz salı günü ikindi namazı hazırlıkları için motosikletiyle camiye geldi.
İkindi vakti camide olan bir şüpheli, cemaat namaz kılarken bahçeye çıktı.
Önce etrafı kontrol eden şüpheli, gözüne kestirdiği motosikleti alıp kaçtı.
Namazın ardından motosikletinin çalındığını fark eden imam Metin Uyanık, polisi arayıp şikayetçi oldu.
Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay anı, caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, camiden çıkan şüphelinin bahçedeki motosikleti alıp götürdüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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