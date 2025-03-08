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Camide motosiklet hırsızlığı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi camideki park halindeki motosikleti çaldı.

Camide motosiklet hırsızlığı

İlçenin Kışla Mahallesi'nde camide park halinde bulunan imama ait çalındı.

Bir süre sonra motosikletin çalındığını fark eden imam, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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