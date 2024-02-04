Camide namaz kılarken bıçaklanan kişi hastanede öldü

Manisa'da camide bıçaklanan kişi hastanede öldü.



Alınan bilgiye göre, İ.G. (41), Merkez Camisi'nde sabah namazı kılan Feyzi Yılmaz'ı (33) bıçakladı.



İhbar üzerine camiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olaydan sonra uzaklaşan İ.G. ise polis ekiplerince yakalandı.



Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, Yılmaz'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

