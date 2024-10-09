Camide sopayla dayağa tutuklama

Mamak ilçesindeki Fazilet Camisi'nde gönüllü olarak temizlik yapan Halil Şahin, burada arkasından yaklaşan G.A'nın (35) sopayla saldırısına uğradı.



Sopayla vurduğu Şahin'i yerde sürükleyen G.A, daha sonra kaçtı.



Ağır yaralanan Şahin, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ



Bir süre önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öne sürülen G.A. polis tarafından yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A. tutuklandı.