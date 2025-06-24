Camide uyudu, cep telefonu çalındı

İstanbul'da camiye gelen şüpheli, içeride bir süre uyuduktan sonra başka bir bölüme geçerek, burada uyuyan kişinin başucundaki cep telefonunu çaldı.

Camide uyudu, cep telefonu çalındı

Sancaktepe'de iddiaya göre, camiye giren şüpheli, yaklaşık iki saat boyunca içeride uyudu.

Ardından caminin başka bölümüne geçen şüpheli, burada uyuyan kişinin başucuna bıraktığı cep telefonunu farketti.

CEP TELEFONUNU ÇALDI

Cami içinde bir süre daha oyalanan şüpheli, ardından cep telefonunu alarak cebine koydu ve hızla camiden ayrıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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