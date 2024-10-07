Camideki sadaka kutusundan para çalan hırsız tutuklandı

Burdur’da camiye girerek sadaka kutusundaki paraları çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Camideki sadaka kutusundan para çalan hırsız tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Eylül günü merkez Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan cami ve 29 Eylül günü merkez Bozkurt Mahallesi Eşref Aydın Caddesi üzerinde bulunan camide sadaka kutularından para çalınması ihbarı üzerine harekete geçildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde her iki olayın da F.A. isimli kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden polis, düzenlediği operasyonla F.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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