Camilerde art arda doğalgaz zehirlenmesi: Üç ilde onlarca kişi tedavi altına alındı

Cuma gecesi Sivas'ta bir camide 48 kişinin doğalgaz sızıntısından etkilenmesinin ardından dün gece benzer bir olay Ankara'da yaşanmıştı. Doğalgaz sızıntısından etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Sivas ve Ankara'nın ardından bir doğalgaz zehirlenmesi vakası da Kahramanmaraş'ta yaşandı.



Kayabaşı Mahallesi'ndeki Şeyma Hatun Camisi'nde ramazan dolayısıyla mukabele için toplanan kadınlar, doğalgaz sobasından sızan gazdan etkilendi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

