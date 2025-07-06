Camilerde orman yangınlarına karşı dua

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan ve bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi ve yangınlarla mücadeleye destek olunması için Diyanet İşleri Başkanlığı dua programı düzenledi.

Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazı sonrası ellerini semaya kaldırdı.



Yangınlarla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmayı ve manevi dayanışmayı sağlamayı hedefleyen dualarda, yangınların söndürülmesi için çalışan ekiplere de manevi destek dilendi.



ERBAŞ ŞIRNAK'TA



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da program kapsamında Şırnak İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de dua etti.