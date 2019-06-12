İstanbul Başakşehir’de bir araçtaki 60 bin lirayı çalan 4 şüpheli kayıplara karıştı.
Alınan bilgiye göre 4 kişi, bankadan para çeken iş insanı Selçuk A'yı takibe aldı.
Bir sanayi sitesinde Selçuk A.’nın araçtan inmesini fırsat bilen hırsızlardan biri otomobilin camını kırarak torpidoda bulunan 60 bin TL’yi alıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Şüphelilerin kaçtığı aracı tespit eden ekipler, hırsızların yakalanması için çevrede çalışma başlattı. Öte yandan, hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçtan inen şüphelilerden biri Selçuk A.’nın otomobilinin camını kırıp parayı alıyor.
Hırsız daha sonra kendisini bekleyen araca biniyor. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli aracı Selçuk A. durdurmaya çalışıyor.