Konya'da park halindeki otomobilden 32 bin 500 lira çalan motosikletli 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.



Bir banka şubesinden 32 bin 500 lira çeken Halil H., otomobiline binip merkez Karatay ilçesi BÜSAN Sanayi Sitesi'ne gitti.



Makine parçası almak için aracını bir iş yerinin önüne park edip ayrılan Halil H., bir süre sonra otomobilinin yanına geldiğinde camın kırık olduğunu gördü.



Paranın bıraktığı yerde olmadığını fark eden Halil H., hemen polisi aradı.



Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yakınlardaki güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, N.P. (19), B.Ö. (16) ve U.C.K'yi (14) Galericiler Sitesi içinde, çaldıkları paralarla yakaladı.



Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Araçtan çalınan 32 bin 500 lira ise polis ekipleri tarafından Halil H.'ye teslim edildi.