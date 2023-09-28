Camiye ayakkabılarıyla girip, imama bağıran kişiye soruşturma

Başsavcılıktan yapılan ve şüphelinin akıl rahatsızlığı nedeniyle çevrede bilinen biri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Olay akabinde Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne yatışının yapıldığı, adı geçenin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair daha önceden düzenlenmiş raporların bulunduğu, bu raporlara istinaden mahkeme tarafından vesayet altına alınmasına (kısıtlanmasına) karar verildiği anlaşılmış olup, soruşturmaya devam edilmektedir."

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