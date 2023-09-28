Camiye ayakkabılarıyla girip, imama bağıran kişiye soruşturma

Isparta'da Kurtuluş Mahallesi'ndeki Vanlı Camii'nde 21 Eylül'de imam hatip Şükrü Önder cemaatle akşam namazını kılarken içeriye bir kişi girdi.
Bu kişi, imamın yanına kadar gelip bağırdı. Önder ile cemaatin dışarı çıkardığı kimliği belirsiz kişi kaçtı. Yaşananlar, caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan ve şüphelinin akıl rahatsızlığı nedeniyle çevrede bilinen biri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olay akabinde Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne yatışının yapıldığı, adı geçenin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair daha önceden düzenlenmiş raporların bulunduğu, bu raporlara istinaden mahkeme tarafından vesayet altına alınmasına (kısıtlanmasına) karar verildiği anlaşılmış olup, soruşturmaya devam edilmektedir."
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