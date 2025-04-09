Camiye giderken bıçaklanan müezzin ağır yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde 27 yaşındaki müezzin Mücahid Sadan, görev yaptığı camiye giderken uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.
Ankara'da bir müezzin uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.
Olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 288'inci Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Abdüsselam Camii'nde müezzin olarak görev yapan Mücahid Sadan (27), evinden çıkıp camiye gittiği sırada arkasından gelen Orhan T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Orhan T., müezzini caminin karşısında bulunan sokakta bıçaklayarak kaçtı.
Göğsüne saplanan bıçakla camiye giden Sadan, yardım istedi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Müezzin, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sadan'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaçan Orhan T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Orhan T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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