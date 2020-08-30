Çamlıca Tüneli'nde düğün konvoyu oluşturan 4 sürücüye ceza yağdı

Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde düğün konvoyu görüntülerini inceleyen polis ekipleri sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından konvoy yapan sürücüler M.A., M.M., A.A.T. ve H. A.'yı yakaladı.



Trafiği tehlikeye sokan dört sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Emniyet kemeri takmamak" ve "Trafik güvenliği ile ilgili yasaklara uymamak" maddelerinden ayrı ayrı 264'er lira, toplamda bin 56 lira para cezası yazıldı.



Umumi Hıfzıssıha Kanunu uyarınca da her bir sürücüye ayrı ayrı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi.