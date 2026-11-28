Bolu 'da Yedigöller'den dönüş yolunda çamura saplanan ve içerisindeki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin sağ salim bulunduğu minibüsün sürücüsü Nazif Ege, yaşanan süreci anlattı.

Nazif Ege, "Daha önce o yolu kullanmış mıydınız?" sorusuna, "Hayır kullanmadım. Sadece Yığılca'dan bir saat erken Düzce 'ye geçerim düşüncesi olduğundan çıktım. Başka bir şey yok" yanıtını verdi.

“NAVİGASYON DEĞİL, TABELALARI TAKİP ETTİM”

Navigasyon kullanmadığını ifade eden Ege, Yedigöller'den çıktıktan sonra tabelaları takip ettiğini belirterek, aracın çamura saplanmasıyla ilgili, "Normal işte, çamura saplandı" dedi.

Arama çalışmaları sırasında çocuklarla araçta birlikte olduklarını aktaran Ege, kız çocuklarını sakinleştirmek ve üşümelerini önlemek için çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Aracı çalıştırdık. Motive ettik tabii ki. Bir şekilde kızlarımıza sahip çıktık. Ben kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik" ifadelerini kullandı.

10 kız çocuğu ve 3 görevli, saatlerce süren aramalar sonucunda, araçları çamura saplanmış halde bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?



Kocaeli'den Bolu Yedigöller'e gezi amacıyla giden çocukları taşıyan bir araçla dün 16.30'da irtibatın kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu araca ulaşılması için arama kurtarna çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü.

Saat 02.20'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kayıp çocuklar ile personellerle iletişim kurulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Aracın Bolu'dan 2 kilometre uzaklığındaki Yığılca mevkisinde bataklığa saplandığı belirtildi.

Bulunan 10 çocuk ve 3 personel tedbiren sağlık kontrollerinden geçirildi.