Çamura saplanan traktörü kurtarmaya çalışırken öldü

Mardin'de çamura saplanan traktörü kurtarmaya çalışırken altında kalan kişi hayatını kaybetti.

'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Sıddık Eren, ismi öğrenilemeyen oğlu ile birlikte traktörle araziden dönerken araç çamura saplandı.

Traktörü çıkarmaya çalıştıkları sırada Eren, hareket eden traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Eren’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından Eren’in cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Traktörü kullanan oğlu ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

