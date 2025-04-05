Çamura saplandı, kamyonu ile 10 metre yüksekten düştü

İnşaat alanında çamura saplanan kamyon, kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten düştü. Kazada, yaralanma yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çamura saplandı, kamyonu ile 10 metre yüksekten düştü

'ta inşaat alanında ismi öğrenilemeyen sürücü, kum yüklü kamyonu ile şantiye girişinde çamura saplandı.

Birden çamurdan kurtulan , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metreden aşağı düşerek ters döndü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada, yaralanma yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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